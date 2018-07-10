УК перекрыла воду и послала людей в баню: новые злоключения жильцов дома с рухнувшей стеной (ВИДЕО)

История с домом на улице Военной в Екатеринбурге, где весной осыпалась от сырости и ветхости часть кирпичного фасада, получила новое продолжение.

Как рассказала РИА «Новый День» одна из жительниц дома, на днях представители управляющей компании забетонировали стоки в душевых комнатах, и людям стало просто негде мыться. Причины своих действий УК не объясняет, жильцы, среди которых много молодых семей с маленькими детьми, в ужасе и не знают, чего ждать дальше.

Дом на Военной. Новые беды жильцов

Впрочем, другой обитатель дома, с которым встретилась съемочная бригада агентства, предполагает, что УК забетонировала с токи и перекрыла воду в душевых для того, чтобы просушить стены здания перед ремонтом – иначе вода течет по ним постоянно. Жильцам УК предлагает мыться либо в душевой в другом крыле (на каждом этаже бывшего общежития – по две душевых), либо, если они не хотят стоять в очереди – идти в баню.

Напомним, в начале мая на подъезде дома по ул. Военной, 7 осыпалась часть кирпичного фасада. На подъезде появилось объявление, что дом признан аварийным и жильцам необходимо срочно съехать. Сами люди с такой оценкой ситуации были категорически не согласны. У большинства комнаты в этой «малосемейке» – единственное жилье, к тому же находящееся в собственности. Одни купили его в ипотеку, другие – на материнский капитал, и выезжать они никуда не хотят. Волнения переросли в стихийное собрание. На нем представитель Чкаловской районной администрации Валерий Вшивцев заявил, что дом аварийным не признан. Если граждане заинтересованы в таком решении, то они должны обратиться с заявлением в межведомственную комиссию горадминистрации. В то же время он рекомендовал жильцам все-таки подумать о размещении в маневренном фонде на время капремонта. «Жизнь – достаточно серьезный фактор», – заметил он тогда.

Екатеринбург, служба информации

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