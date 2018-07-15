В Свердловской области резко сократились запасы донорской крови

Свердловским больницам не хватает донорской крови. Согласно светофору областной станции переливания, дефицит есть по всем резусам и группам.

«В разгар лета количество доноров резко снижается, но помощь пациентам нужна в прежнем объеме. Пожалуйста, приходите на станции переливания. Вас очень ждут», – сообщили в службе крови региона.

Напомним, как ранее говорил «Новому Дню» в интервью заместитель главного врача Областной станции переливания крови Максим Галимов, острую потребность, как правило, стараются «закрывать» с помощью постоянных доноров, но предугадать, в какой группе или резусе будет нехватка, сложно .

«Дело в том, что невозможно предсказать, какая кровь понадобится. Сегодня всем нужна третья, а завтра – четвертая», – объяснял он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.07.18

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