Болельщики ЧМ-2018 и любители селфи смогут пройти на «Усадьбу Jazz» со скидкой (ФОТО)

Уже в эту субботу, 21 июля, в Екатеринбурге в парке при усадьбе Расторгуевых-Харитоновых пройдет ежегодный фестиваля «Усадьба Jazz».

В этом году организаторы, компания «Центр событий», позаботились о футбольных фанатах – обладатели Fan ID (паспорт болельщика) могут купить билет на фестиваль с 10% скидкой.

Кроме того, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля, на Плотинке, около Водонапорной башни, установлен арт-объект: стильные и яркие «джазовые качели» – сфотографировавшиеся на них тоже получат гарантированную скидку 10 % при покупке билетов. Чтобы получить ее, нужно сфотографироваться, выложить фото в социальные сети у себя на странице с хештегами #джазкачает и jazzкачает – и просто показать это фото при покупке в «Городских зрелищных кассах» ТЦ «Гринвич», «Алатырь», «Радуга Парк», «Карнавал» и «Парк Хаус». Акция действует до 20 июля, на одну «джазовую» фотографию можно приобрести любое количество билетов. С другими скидками эта не суммируется. Онлайн-билеты можно приобрести на сайте kassy.ru (для детей до десяти лет вход, как и в предыдущие годы, будет бесплатным).

Джаз-качели

На «Усадьбу Jazz» можно приходить всей семьей: фестиваль под открытым небом начнется в 13:00, а музыкальная программа на двух сценах, «Сбербанк Первый Партер» и Jazz Club, – с 15:00.

Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «АукцЫон». Впервые в музыкальном празднике примет участие группа «Сансара» со специальной программой «Ласточкин Jazz» – на сцене к Александру Гагарину присоединятся известные джазмены Екатеринбурга. Из Петербурга приедет трио Волков – Кондаков – Багдасарьян, и это станет настоящим подарком для любителей нетривиального джаза. Жаркой марокканской экзотики фестивалю добавит коллектив Daraa Tribes. В их музыке сочетаются африканский грув и блюзовая задумчивость.

Daraa Tribes

Участником фестиваля станет группа Secret Atelier, умело сочетающая в своей музыке соул, фанк и диско. При поддержке посольства Королевства Нидерланды на «Усадьбе Jazz» выступит голландская группа BRUUT!, играющая заводную танцевальную музыку в духе 1960-х.

Екатеринбург будет представлен такими джазовыми коллективами, как Kickin Jass Orchestra – они превосходно исполняют ранний джаз, обращаются к рэгтайму, спиричуэлзам, блюзам – всему тому, на чем основана великая джазовая культура. Слушателей ждут солнечные ритмы от Lollypop Lorry: хиты легенд ска и реггей перемежаются в репертуаре группы собственными произведениями. Гитарист Karlsheff (Андрей Карлышев) традиционному звукоизвлечению предпочитает двуручный теппинг – фортепианный метод игры на гитаре и инструмент чапмен-стик и собственную виол-гитару, на которой нужно играть смычком.

Также посетителей фестиваля ждет Jazz-market с украшениями и сувенирами, фуд-корт и развлекательная программа для детей в специально оборудованной зоне.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля и в группе «ВКонтакте».

Екатеринбург, служба информации

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