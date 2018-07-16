За два года число избирателей в Свердловской области сократилось на 100 тысяч человек

В Свердловской области уточнили число избирателей в муниципальных образованиях.
Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, всего в регионе по состоянию на 1 июля проживало 3 млн 305 тысяч 933 избирателя. При этом по состоянию на 1 июля 2016 года их было 3 млн 405 тысяч 978.
В Екатеринбурге, где в сентябре пройдут выборы в городскую думу, сейчас проживает 1 млн 067 тысяч 508 избирателей. Внутри города самый густонаселенный район – Орджоникидзевский, в нем сейчас 196 тысяч 108 избирателей. Меньше всего избирателей – 108 тысяч 008 – в Октябрьском.
Добавим, что в этом году депутатов будут выбирать 62 165 жителей Верхней Пышмы и 32 336 жителей Качканара.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 16.07.18
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