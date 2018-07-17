Уралец пойдет под суд за садистское убийство Зверя

Житель Верхней Пышмы пойдет под суд за садистское убийство щенка по кличке Зверь. По версии следствия, в феврале этого года пьяный уралец зашел на кухню своей квартиры, увидел там беспорядок, который навело животное, и выбросил его в окно. После падения с четвертого этажа щенок умер.

История попала на страницы местных СМИ, о ней узнали в правоохранительных органах, и хозяин мертвого щенка был найден. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и увечье, совершенное с применением садистских методов».

Садисту грозит до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Верхнепышминский городской суд. Но, как напоминает «Новый День», подобные процессы редко заканчиваются реальными сроками для преступников.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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