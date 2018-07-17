«Звонят по ночам и угрожают с кавказским акцентом»: директор НАПКА рассказал, как распознать черных коллекторов

Ассоциация коллекторов дала рекомендации, как отличить легальных взыскателей от хулиганов, запугивающих должников. Поводом стала резонансная история многодетного отца из Екатеринбурга, задолжавшего крупную сумму денег. Его супруга получила в соцсетях угрозы от неизвестных, обещавших заразить ее детей СПИДом. Официальные кредиторы екатеринбуржца опровергли свою причастность к этой выходке и поддержали доследственную проверку правоохранительных органов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор Национального агентства профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин, подобные случаи бросают тень на рынок легальных коллекторов, чья деятельность теперь четко регулируется законом.

«Когда в 2017 году вступил в силу закон о коллекторах, стало проще определять. Компании, которые есть в реестре ФССП, официальные, все остальные – серые и черные коллекторы. Они делятся на два вида. Первые – индивидуалы, которые взыскивают переданные долги или работают на аутсорсинге у микрофинансовых организаций. Это небольшой бизнес и достаточно криминальный. Вторые – придуманные юридические лица, вроде «Кавказ Агентство» и «Гудермес-коллекшн». Это как раз хулиганы, и часто за ними стоят определенные бизнес-схемы, ведущие к микрофинансовым организациям. Когда компания выдает гражданину маленький займ под большие проценты – это питательная среда для черных коллекторов. Они запугивают должника, не останавливаясь ни перед чем, чтобы сразу получить его следующий платеж. Допустим, человек получает зарплату 30 тысяч рублей и после угроз вынужден отдать сразу 15 тысяч. Банковские займы – это другие суммы, и там работает другая экономика, с клиентом нужно договариваться о погашении долга. Учитывая, что у многих должников большое количество трудно возвращаемых кредитов, хулиганы в этой схеме выигрывают у добропорядочных коллекторов, потому что первыми получают деньги должника», – отметил Борис Воронин.

Ассоциация проводила анализ жалоб граждан и выявила две компании, которые использовали хулиганские методы взыскания – это «Росденьги» и «Смарт Кредит».

«Эти компании мало того что грешат угрозами должникам, так еще и разжигают межнациональную рознь. Потому что сотрудники изображают из себя лиц кавказской национальности – говорят с акцентом или коверкают русский язык, когда пишут сообщения. Это проблема, на мой взгляд, государственного масштаба. Мы даже обращались в следственные органы по этому поводу», – сообщил директор НАПКА.

Также Воронин дал несколько советов, в каких случаях должникам лучше сразу обращаться в полицию: «Что выдает черных коллекторов? Во-первых, грубость и угрозы. Как только коллекторы начинают грубить, тыкать, сразу бросайте трубку. С ними разговаривать не о чем, и ни в коем случае нельзя платить им деньги. Второй признак – они не представляются. Все коллекторы из реестра обязаны сообщать свои данные. У нас было интересное дело с ФССП: должникам, чтобы уместить весь объем данных о коллекторской организации, приходило несколько СМС-уведомлений, и приставы посчитали это нарушением. Но затем Верховный суд встал на нашу сторону, указав, что компания соблюдала федеральный закон».

Ситуация, в которую попал екатеринбуржец Антон Мухлынин, связана как раз с деятельностью черных коллекторов, отмечают участники пресс-конференции.

Мужчина взял кредит и несколько лет не выплачивал его. Банк продал проблемный долг компании «Первое коллекторское бюро». Управляющий директор организации Павел Михмель сообщил, что должника несколько раз приглашали в офис и предлагали заключить соглашение погашения долга на «комфортных условиях». Мухлынин на все предложения отвечал отказом. После полученных угроз в интернете должник обратился к журналистам, обвинив во всем ПКБ.

«Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что наша компания не единственный кредитор этого гражданина. По открытым данным службы судебных приставов, за ним числится 11 исполнительных производств с 2015 года. Все разговоры и переписка наших сотрудников с должниками записывается, как того требует закон. Угрозы поступали точно не от нашей организации, и мы сами заинтересованы выяснить, кто их писал», – заявил Михмель. Он добавил, что его компания больше не намерена выходить на контакт с должником и обратилась в суд по взысканию долга. То есть теперь Антон Мухлынин будет иметь дело с судебными приставами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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