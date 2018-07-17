Уралкинофест-2018 не состоится: областные средства ушли на ЧМ и «Иннопром»

Третий Уральский открытый фестиваль российского кино, анонсированный на сентябрь этого года, не состоится. Причина проста: нет денег.

Как сообщил в соцсети программный директор Уралкинофеста Валерий Кичин, в этом году областные власти отказали организаторам фестиваля в финансировании. «Областное начальство ссылается на огромные траты, которых потребовали футбольный чемпионат и международная выставка «Иннопром». Его можно понять. Но есть не менее важное понятие: престиж города. Фестиваль активно работал на этот престиж – как еще одно из многих культурных событий, которыми славен Екатеринбург… Все это теперь в прошлом», – написал Кичин.

Программный директор также обращает внимание на то, что предложение учредить фестиваль в 2016 году областное правительство приняло «на ура», и связывает это с тем, что шел Год кино, и региональным властям надо было рапортовать Москве об успехах в этой сфере. Второй фестиваль, по мнению организаторов, был нужен чиновникам еще и как пиар-ход в преддверии губернаторских выборов – его даже попросили передвинуть на полмесяца вперед, чтобы подгадать как раз к выборам. «А для третьего фестиваля столь весомых оснований уже как бы нет. Одни затраты и хлопоты. Ну, а то, какой урон потерпят и горожане, и культурная жизнь Екатеринбурга, и вышеупомянутый престиж города, и даже все российское кино – это, вероятно, не входит в круг волнений нынешнего екатеринбургского начальства», – считает Кичин.

Как уже сообщал «Новый День», в основную конкурсную программу прошлогоднего Второго Уральского открытого фестиваля российского кино вошли сразу 11 картин. В афише присутствовала вся жанровая палитра: детектив, драма, комедия, боевик, авторские фильмы. Фестиваль российского кино прошел в Екатеринбурге с 2 по 8 сентября 2017 года. Показы киноновинок и ретро-фильмов состоялись сразу на 20 площадках города и области. Всего состоялось 250 кинопоказов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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