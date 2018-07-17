В многострадальном Белоярском районе сменился прокурор

Назначен новый Белоярский межрайонный прокурор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, им стал Генрих Гулиев, который прежде находился в должности заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга. В органах прокуратуры служит с января 2010 года. Сегодня, 17 июля, заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышёв представил Генриха Гулиева коллективу Белоярской межрайонной прокуратуры.

Предыдущий Белоярский прокурор, Александр Щибрик, покинул органы прокуратуры по собственному желанию. Отметим, что прошлой осенью, когда в Белоярском в очередной раз оказался под угрозой отопительный сезон, Щибрик рекомендовал депутатам гордумы увеличить бюджетные расходы на нужды скандально известного МУП «Новые технологии».

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 17.07.18

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