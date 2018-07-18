Приставы начали отбирать телевизоры за долги по коммуналке в 4 тысячи рублей

В Свердловской области приставы начали рейды по квартирам должников за коммуналку. В двух квартирах арестовали телевизоры – владельцы имущества задолжали чуть больше 4 тысяч рублей.

Рейды по взысканию долгов за электроэнергию, горячую воду и отопление прошли в Железнодорожном районе, помимо приставов в них участвовали представители Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы и энергетики наведались к 25 должникам, которые задолжали 420 тысяч рублей на всех. Некоторые из них лишились имущества после визита приставов – причем не только те, кто скопил пятизначные суммы за коммуналку.

«Один из должников несколько месяцев «забывал» погасить долг в 4 200 рублей, в связи с чем было подвержено аресту его имущество – плазменный телевизор. В отношении имущества другого должника, накопившего долг в размере 4 100 рублей, и также не посчитавшего нужным его оплатить, был составлен акт описи (ареста) плазменного телевизора и музыкального центра», – отметили в УФССП. Телевизоры у должников забрали, потому что они не платили долгое время.

Всего с начала этого года энергетики подали 1166 исковых заявления против должников на сумму более 15 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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