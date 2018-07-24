На Урале приставы арестовали новый «Лексус» из-за долга в 45 тысяч

Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали машину стоимостью 5 миллионов рублей из-за долга менее чем в 45 тысяч рублей. Владелец авто после этого очень быстро рассчитался.

Житель Екатеринбурга задолжал по налогам 44,8 тысячи рублей. Гасить долг он не торопился, даже несмотря на то, что приставы направляли ему требования на уплату налогов, ограничили движение денег на расчетных счетах и запретили вылет за рубеж. Судебный пристав-исполнитель решил пойти на другую меру – арестовать автомобиль Лексус LX570 2018 года выпуска. Как только владелец авто получил сообщение об аресте, он сразу же через мобильное приложение оплатил долг. Пока автомобиль находится у экс-должника на ответственном хранении, арест будет снят после того, как деньги поступят на счет ФССП.

На прошлой неделе стало известно, что приставы отправились в рейды по квартирам должников за коммуналку. У двух жителей Екатеринбурга арестовали телевизоры – они задолжали коммунальщикам всего чуть более 4 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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