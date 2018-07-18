В Компрессорном загорелись два соседних дома: есть пострадавшие

В Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорном за ночь загорелись два многоквартирника. В одном из них пострадали люди. Правоохранители считают, что, вероятно, речь идет о поджоге.

Около часа ночи сегодня поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке № 76/1 по ул. Хвойной в Екатеринбурге. К прибытию пожарных дом был в сильном дыму, люди из окон кричали и просили о помощи. Пожарные уговаривали жильцов не выпрыгивать, часть людей выводили по лестницам в масках «Самоспасатель», других вытаскивали с третьего и четвертого этажей по автолестнице. Чтобы подобраться к дому, пожарным и очевидцам пришлось сначала растащить припаркованные автомобили, только после этого спасатели смогли добраться дома. Всего из здания эвакуировали 54 человека, из них 6 детей.

В доме оказались повреждены коридоры второго и третьего этажей, двери четырех квартир. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работали 7 машин и 28 пожарных. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области добавили, что помощь медиков понадобилась двум пострадавшим, они надышались продуктами горения, их госпитализировали. Очаг пожара находился на 2 этаже в 3 подъезде возле тумбы, стоящей у двери одной из квартир.

В надзорном ведомстве рассказали, что спустя час после этого пожара поступило сообщение о возгорании в соседнем доме, № 75 по ул. Хвойной. Здесь очаг находился не в самом доме, а рядом, горела ветошь возле входной железной двери в подъезд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания.

«Рассматриваются все возможные версии. В настоящее время приоритетной является версия о поджоге. Обслуживает вышеуказанные дома УК «Пионер», – добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

В заксо пока не знают, кому достанется депутатская зарплата Жуковского. / Приставы начали отбирать телевизоры за долги по коммуналке в 4 тысячи рублей. / 18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»