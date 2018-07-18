СК начал проверку обстоятельств пожара на Компрессорном – не исключен поджог

Свердловские следователи проводят проверку в связи с возгоранием в здании общежития на улице Хвойной в Екатеринбурге. По некоторым данным, это мог быть поджог, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, минувшей ночью в микрорайоне Компрессорном загорелись два жилых здания. Около часа ночи сегодня поступило сообщение о пожаре в доме № 76/1. К приезду пожарных дом был охвачен дымом, люди из окон кричали и просили о помощи. Одних пришлось выводить по лестницам в масках «Самоспасатель», других ‒ вытаскивать с третьего и четвертого этажей по автолестнице, причем пожарным и очевидцам пришлось сначала растащить припаркованные автомобили, чтобы подогнать технику к пятиэтажке. Всего из здания эвакуировали 54 человека, из них 6 детей. Два человека надышались дымом.

Очаг пожара, как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, находился на 2 этаже в 3 подъезде возле тумбы, стоящей у двери одной из квартир. Также там рассказали, что спустя час после этого пожара поступило сообщение о возгорании в соседнем доме, № 75. Там горела ветошь возле входной железной двери в подъезд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания.

Екатеринбург, служба информации

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