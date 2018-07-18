Праздник закончился. В Екатеринбурге разбирают фан-зону (ФОТО)

В ЦПКиО им. Маяковского продолжается демонтаж площадки фестиваля болельщиков, начавшийся сразу после окончания чемпионата мира по футболу.

Сегодня рабочие приступили к разбору металлических конструкций и трибун. В последующем будут убраны все элементы брендинга мундиаля. Самым сложным этапом работы станет демонтаж огромного мультимедийного экрана, по которому шли трансляции матчей. Киоски, где раньше продавали еду и сувениры, вероятнее всего, тоже уберут.

В дальнейшем площадка будет использоваться для проведения городских праздников. По информации мэрии Екатеринбурга, с 28 по 29 июля на месте бывшей фан-зоны пройдет гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». 11 августа здесь состоится концерт в честь Дня строителя, также планируются проведение праздничных мероприятий и в День города.

Добавим, что в остальных городах-участниках ЧМ фан-площадки также начали разбирать с 16 июля. Сроки окончания работ разнятся и зависят от дальнейших планов властей.

Так, в Ростове, Самаре, Саранске, Волгограде и Нижнем Новгороде фестиваль болельщиков был организован в центре города, с чем были связаны перекрытия дорог, и в первую очередь в этих городах рабочие освобождают проезжую часть. В Калининграде из-за ЧМ пожертвовали Днем города и перенесли праздник на конец июля. Организаторы посчитали, что жителям надо дать время отдохнуть от массовых гуляний болельщиков. В Сочи фан-зона располагалась на набережной Черного моря, и спустя пару дней после закрытия площадки там уже открыли проход на пляж всем желающим. В Казани власти приняли решение использовать площадку, к которой были подведены инженерные коммуникации, для городских мероприятий.

Самые крупные фестивали болельщиков прошли в Санкт-Петербурге и Москве. В общей сложности фан-зоны двух столиц посетили более 3 миллионов человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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