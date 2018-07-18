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Среда, 18 июля 2018, 16:25 мск

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Горизибрком Екатеринбурга зарегистрировал первых кандидатов в гордуму

Григорий Вихарев

В Екатеринбурге зарегистрировали первых кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным округам.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, сегодня зарегистрировали двух кандидатов от ЛДПР – продавца «Леруа Мерлен» Владимира Стехина (округ № 7) и действующего депутата Григория Вихарева (округ № 8).

Всего на текущий момент выдвинулось 70 кандидатов-одномандатников. Среди них – 23 самовыдвиженца, два кандидата от партии «Защитники Отечества», один – от «Парнаса», один – от «Родной Партии», 13 – от «Справедливой России», восемь единороссов, 17 либерал-демократов и пять «яблочников». По партийным спискам выдвинуто гораздо больше – 225 кандидатов, но никто из них еще не зарегистрирован. Выдвижение закончится вечером в пятницу, 20 июля.

Екатеринбург, служба информации

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