Горизибрком Екатеринбурга зарегистрировал первых кандидатов в гордуму

В Екатеринбурге зарегистрировали первых кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным округам.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, сегодня зарегистрировали двух кандидатов от ЛДПР – продавца «Леруа Мерлен» Владимира Стехина (округ № 7) и действующего депутата Григория Вихарева (округ № 8).

Всего на текущий момент выдвинулось 70 кандидатов-одномандатников. Среди них – 23 самовыдвиженца, два кандидата от партии «Защитники Отечества», один – от «Парнаса», один – от «Родной Партии», 13 – от «Справедливой России», восемь единороссов, 17 либерал-демократов и пять «яблочников». По партийным спискам выдвинуто гораздо больше – 225 кандидатов, но никто из них еще не зарегистрирован. Выдвижение закончится вечером в пятницу, 20 июля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

После ДТП с «бешеным трамваем» один пассажир находится в реанимации. / Полпред Цуканов устроил смотрины губернатору Кокорину: о результатах доложит президенту Путину. / Исеть опять осушат ради Макаровского моста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»