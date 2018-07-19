Замглавы администрации Екатеринбурга выдвинулся в депутаты

Замглавы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев подал документы на участие в выборах депутатов городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он выдвигается по одномандатному округу № 6 (Кировский район) от партии «Единая Россия». Его соперниками станут 30-летний учитель Евгений Луконин от ЛДПР, 54-летняя Римма Скоморохова – представитель организации «Дети Войны» (от КПРФ), 65-летний Алексей Антошин от Партии пенсионеров, 34-летний Олег Назаров от «Справедливой России».

Уйдет ли замглавы в предвыборный отпуск, в мэрии обещали сообщить позже. Добавим, что Михаилу Матвееву сейчас 61 год, из них 26 он проработал заместителем главы города по социальным вопросам.

Екатеринбург, служба информации

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