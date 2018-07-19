Один из штабов ЕР по выборам в гордуму Екатеринбурга возглавит старый соратник Росселя

Руководить предвыборным штабом «Единой России» будет давний соратник первого губернатора Эдуарда Росселя – председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

При этом, как сообщили РИА «Новый День» сразу два источника, знакомых с ситуацией, на плечи Александра Юрьевича ляжет только публичная часть работы: привлечение лидеров общественного мнения под знамена «Единой России». Технологические задачи будут решать другие люди.

Реакция в околополитических кругах на это назначение неоднозначная. Некоторые удивлены. «Начальник штаба «Единой России»? А которой из них, у нас их как минимум две – губернаторская и тунгусовская», – заметил один из екатеринбургских депутатов.

Политолог Александр Пирогов считает, что решение вполне уместное, но также допускает, что по факту в городе будет два штаба. «Александр Юрьевич – опытный аппаратный игрок, за спиной которого множество выборных кампаний. Это компромиссная фигура, которая устроит всех, будет работать на результат «Единой России» и не будет искать каких-то преференций лично для себя, – считает Пирогов. – Почему не Тунгусов? Он – главный политический администратор области. С точки зрения закона непонятно, имеет ли он право занимать такие посты. Но он и на выборах губернатора в качестве официального начштаба не фигурировал. Сейчас Тунгусов обеспечит результат, но Левин в качестве начштаба сгладит межгрупповые конфликты, и у противников Тунгусова не будет повода вставлять палки в колеса».

В пресс-службе ЕР информацию о назначении Левина не опровергают и не подтверждают, сам Александр Юрьевич для комментариев недоступен.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.07.18

Замглавы администрации Екатеринбурга выдвинулся в депутаты. / СК проверяет клинику пластической хирургии, где пациентке изуродовали грудь и попу. / Алексей Кожемяко дал имена двум новым екатеринбургским улицам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»