Более 1600 тонн арбузов и дынь приехали в Екатеринбург из Казахстана

С начала июля на плодоовощную базу Екатеринбурга из Казахстана поступило 1617 тонн бахчевых культур: 960 тонн арбузов и 657 тонн дынь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, плоды соответствуют всем фитосанитарным нормам карантина растений.

Добавим, что в соседнем Челябинске недавно были выявлены овощи и фрукты, опасные для здоровья. Об этом завили активисты проекта «Народный контроль». Общественники проверили содержание нитратов в плодоовощной продукции, реализуемой на рынках, в киосках и магазинах. В некоторых дынях содержание нитратов превысило норму почти в 27 раз.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.18

На ЖБИ в выходные может пропасть холодная вода из-за ремонта на сетях Водоканала. / «Один солдат не изменит приказа командующего»: политологи о судьбе Натальи Поклонской после протестного голосования в Госдуме. / Якоб уйдет непобежденным: УФАС не смогла дисквалифицировать его. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»