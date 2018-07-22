В жутком ДТП под поселком Бисерть погибло пять человек, среди них есть дети

Жуткое ДТП случилось в субботу вечером на трассе Пермь – Екатеринбург. Автомобиль «Фольксваген» столкнулся с встречной машиной. Все находившиеся в салоне люди погибли, среди них есть несколько детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, автокатастрофа произошла около 18.30 в районе 267-го километра трассы Пермь – Екатеринбург. «По одной из отрабатываемых версий, автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки «Вольво». В это время по встречной полосе двигался автомобиль «Лексус». Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. «Фольксваген» от удара занесло. Водитель «Лексуса» пытался уйти от удара, но безуспешно.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» получили несовместимые с жизнью травмы», – рассказал пресс-секретарь Главка Валерий Горелых. На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа ОВД Нижних Серег, несколько нарядов ДПС и врио руководителя областной ГИБДД Алексей Габдорахманов. По данным регионального СК, начата доследственная проверка. Оперативники также устанавливают причины и условия, которые способствовали трагедии. Опрашиваются возможные очевидцы аварии, будет выяснена точная причина смерти погибших людей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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