В субботнем ДТП под Бисертью погибло трое детей. Возбуждено уголовное дело

Обстоятельства и причины страшной аварии на трассе Пермь-Екатеринбург, унесшей жизни пяти человек, будут установлены в рамках уголовного дела. По информации регионального управления СК, в ДТП погибло трое детей.

Вчера около 18.30 в районе поселка Бисерть столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Лексус». По версии оперативников, женщина за рулем «Фольксвагена» пошла на обгон фуры «Вольво», но увидев на встречной полосе «Лексус», попыталась затормозить и вернуться на свою полосу, но столкнулась с грузовиком. Иномарку от удара занесло и выбросило на встречную, где произошло столкновение с «Лексусом», сообщили ранее в свердловской полиции. Пять человек в салоне «Фольксвагена», двое взрослых и трое детей, погибли на месте от полученных травм.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ – «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.07.18

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