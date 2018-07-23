Из реки Исеть в Екатеринбурге ушла вода (ФОТО)

В Городском пруду Екатеринбурга снизился уровень воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у набережной около городской плотины обнажилось дно.

Напомним, уровень воды в реке Исеть снижен на один метр в связи с реконструкцией Макаровского моста – строителям нужно получить доступ к его опорным конструкциям, без осушения этого не сделать. Осушение водоема проводится в соответствии с решением Городской противопаводковой комиссии.

«Уровень воды будет снижен до 31 октября 2018 года», – говорится в официальном сообщении мэрии.

Екатеринбург, служба информации

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