К заключенным тагильской колонии прилетела редкая птица (ФОТО)

В исправительную колонию № 12 на станции Сан-Донато прилетел раненый фазан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, сотрудники отдела охраны не растерялись и передали птицу в зооуголок учреждения. После осмотра специалистами зооуголка выяснилось, что птица домашняя (не пугливая), имеет лёгкие травмы – царапины и вырванные перья по всему телу. В колонии решили подлечить и приютить птицу. Сейчас у пернатого есть все необходимое, но если найдется его хозяин, администрация колонии готова вернуть его домой.

Напомним, похожий случай недавно произошел в другой колонии – под Невьянском. Две недели назад на режимную территорию невьянской ИК-46 прилетел волнистый попугайчик. Заключенные смастерили для него клетку, а администрация разместила в городской газете объявление с описанием попугая. Через несколько дней объявилась его хозяйка и забрала птицу.

Нижний Тагил, служба информации

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