Следственный комитет ищет пострадавших от падения карусели в ЦПКиО

Следователи Октябрьского района Екатеринбурга разыскивают всех, кто видел, как в воскресенье опрокинулся аттракцион в ЦПКиО имени Маяковского, и тех, кто мог пострадать в результате ЧП.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, очевидцев просят позвонить в следственный отдел по Октябрьскому району, телефон: 8-925-114-15-19. Напомним, в воскресенье, 22 июля, около 16-30, опрокинулся аттракцион «Космос». В момент происшествия карусель уже останавливалась, на ней находилось 3-4 детей. Возможно, пострадала одна девочка.

Директор парка Роман Шадрин ранее прокомментировал это событие так: «Ничего не произошло. Не делайте из меня преступника. Мне уже 15 человек позвонили, пишите официальную бумагу, будет официальный ответ, закон о СМИ я знаю». После получения запроса в ЦПКиО ответили, что сейчас идет служебная проверка по данному факту, а результаты будут опубликованы на информационных порталах МБУК «ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского». Пока никакой информации о произошедшем на сайте парка нет.

Уголовное дело по факту ЧП пока не возбуждено, идет доследственная проверка, – сообщили в СК.

Екатеринбург, служба информации

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