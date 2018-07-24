Новый состав Общественной палаты избран. Членам ОП придется снова обсудить пенсионную реформу

В Свердловской области завершилось формирование региональной общественной палаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, две ранее сформированные трети ОП – «парламентская» и «губернаторская» – выбрали еще 14 претендентов. В состав палаты вошел, например, бывший руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев. Также общественники прияли в свой состав представителей трех мировых религий – Радифа Гиндуллина из Регионального духовного управления мусульман, председателя Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации Якова Соскина, протоиерея Максима Миняйло. Также в списке председатель Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова, гендиректор «Ирбитского молочного завода» Сергей Суетин, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями «Первоуральского новотрубного завода» Александр Ханин, председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск Александр Ямщиков и другие.

Первое заседание нового созыва ОП состоится после окончания срока полномочий старого, ориентировочно – после 21 августа. На первом заседании будет избран председатель Палаты и его заместители, сформированы профильные комиссии. Кроме того, Александр Косинцев, отвечая на вопрос «Нового Дня», заявил, что в ближайшее время Общественная палата наверняка вернется к обсуждению проекта пенсионной реформы. «Это резонансная тема, которая касается всех, поэтому такое обсуждение, скорее всего, произойдет», – сказал он.

Напомним, предыдущий состав ОП уже вынес положительное заключение на законопроект о повышении пенсионного возраста. При этом интересно, что на то обсуждение пригласили далеко не всех членов Общественной палаты. Например, известный блогер Сергей Колясников (Зергулио) заявил РИА «Новый День», что его на это мероприятие никто не звал. Блогер выступал категорически против повышения пенсионного возраста. В новый состав Общественной палаты его также не взяли.

Екатеринбург, служба информации

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