В Североуральск вернулась чистая вода

В Североуральске спустя девять дней устранили последствия техногенной аварии на реке Калья. Вода в городском водопроводе пришла в норму. Вчера вечером Роспотребнадзор выдал окончательное заключение о соответствии ее качества требованиям СанПин.

«Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено. Роспотребнадзор рекомендует: предварительно отстаивать и кипятить воду в течение 5 минут перед употреблением», – сообщается на сайте администрации Североуральска.

Напомним, горожане собирают 4 августа митинг, чтобы оценить действия чиновников во время аварии в системе водоснабжения. В первые дни после ЧП жителям выдавали воду по паспорту и только два литра на одного человека. Ограничения были отменены после вмешательства прокуратуры и следственных органов.

Североуральцы также хотят публично заявить о необходимости строительства резервного водопровода и очистки фильтровальной станции на реке Вагран. По мнению жителей, эти меры помогут предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 25.07.18

В Екатеринбурге осудили грабителя, который взрывал банкоматы. / Роддом в Екатеринбурге возобновил госпитализацию после ночного ЧП. / 25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»