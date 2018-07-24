«Ждем главу и директора «Водоканала»: в Североуральске согласован митинг жителей из-за аварии с водой

Администрация Североуральска согласовала митинг жителей, на котором будут обсуждаться действия чиновников во время аварийной ситуации с водоснабжением. Акция, как и планировалось, пройдет 4 августа в парке «Молодежный». Размер площадки позволяет собрать 300-400 человек. Организатор митинга и общественник Владимир Головкин, надеется, что представители мэрии тоже выйдут к народу.

«Мы ожидали противодействия со стороны администрации, но, видимо, там вовремя почувствовали, что мы хотим не критиковать, а обсудить решение проблем. Пригласили для участия всех неравнодушных жителей города. Председатель думы Елена Балбелкова уже обозначила в местных СМИ, что готова присутствовать и выразить точку зрения, отличную от нашей. Главу города и директора «Водоканала» тоже ждем, они ведь жители города», – сообщил собеседник РИА «Новый День».

Напомним, жители хотят дать публичную оценку работы мэрии Североуральска в первые дни аварии, когда чиновники распорядились выдавать всего 2 литра питьевой воды на одного человека. Кроме того, североуральцы требуют строительства резервного водопровода и очистки фильтровальной станции на реке Вагран.

Добавим, что глава Североуральского округа Василий Матюшенко вчера записал видеообращение и впервые прокомментировал случившееся ЧП в городе. Всю прошлую неделю мэр находился в отпуске. Он отметил, что коммунальщики проводят хлорирование водопровода, при этом горячая вода отвечает требованиям СанПин.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в городе проходит вакцинация жителей против гепатита А и ротавирусной инфекции – всего было привито 608 взрослых и 1472 ребенка. Случаев массовых заболеваний или отравления, связанных с плохим качеством воды, официально не зарегистрировано.

По словам Владимира Головкина, в городе по-прежнему раздают питьевую воду жителям. На одну семью выдается по 10 литров. В автоцистернах можно получить воду без ограничений. «Вероятно, придется подождать еще 3-4 дня, пока ситуация с водопроводной водой не наладится», – отметил горожанин.

Напомним, загрязнение водопровода Североуральска произошло из-за обрушения бетонного русла на реке Калья. Авария была устранена 19 июля, но вода до сих пор не соответствует нормам по некоторым показателям.

Североуральск, Валентина Ярославцева

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