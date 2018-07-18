В Североуральске питьевую воду выдают по паспортам – жители возмущены

В Североуральске сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением населения после провала в русле реки Калья. Власти округа организовали подвоз питьевой воды для жителей города и поселков, попавших в зону загрязнения, но со строгими ограничениями. Вода выдается из расчета два литра на человека и только по паспорту.

Как сообщается на сайте администрации Североуральского городского округа, бесплатная выдача питьевой воды будет организована сегодня с 13 до 18 часов. В городе выделено семь пунктов раздачи, где будут раздавать бутылки с водой: площадка около 7-й столовой, дом быта «Кедр», вокзал (около тепло пункта возле перрона), площадь Мира (около кафе «Русь»), площадка около магазина №6, площадка около магазина «Мария» (ул. Ленина 33А), площадка около ДОСААФ.

Жителям поселков Третий Северный, Калья и Черемухово придется захватить с собой тару, так как воду будут выдавать на разлив.

Также городские власти публиковали список родников, из которых можно брать воду и использовать ее после кипячения.

Жители города возмущаются в соцсетях – оказывается, чтобы получить воду и на ребенка, при себе нужно иметь свидетельство о его рождении. «У меня дома чайник 2 литра, это нужно отстоять в очереди, чтоб один раз потом чайник вскипятить?» – пишет горожанка Катерина Слимак в паблике «Подслушано. Североуральск». «У меня ребенок инвалид, и у него пошла сыпь на воду из-под крана, и что мне делать с этими двумя литрами? В какое место засунуть? Ребенка даже если только обтирать, уходит около 10 литров в сутки», – отмечает там же пользователь Машенька Янютина.

В министерстве ЖКХ Свердловской области тем временем отчитались, что вода для хозяйственно-бытовых нужд в Североуральск подается в полном объеме.

«В целях скорейшей ликвидации провала в русле реки Калья на территории округа введен режим повышенной готовности. Муниципалитет представил план-график организационных и ремонтно-восстановительных работ. Оперативные мероприятия позволили обеспечить подачу воды в населенные пункты в полном объеме, однако ее качественные показатели пока не соответствуют нормам СанПиН и употреблять ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Информация об этом доведена до жителей. Подвоз питьевой воды для них организован. Отдельно назначены ответственные за ее доставку маломобильным группам населения», – прокомментировал первый замминистра Игорь Чикризов.

Подвозом воды североуральцам занимается МУП «Комэнергоресурс». Кроме того, чиновники потребовали от представителей торговых сетей дополнительно завозить в магазины воду в бутылках.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

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