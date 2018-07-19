В Североуральске отменили выдачу воды по паспортам

В Североуральске решили не выдавать питьевую воду по паспорту. Теперь жители города могут получить ее без документов и больше, чем два литра в руки.

«Уведомляем вас, что на площади Мира и в микрорайоне Горный организован подвоз воды автоцистерной. Воду можно получить в неограниченном количестве при себе нужно иметь ёмкость для воды. Документ удостоверяющий личность для набора воды из автоцистерны не требуется. Дополнительно сообщаем, что на каждом посёлке, где вода попала в зону загрязнения (Третий Северный, Калья, Черёмухово) организован подвоз воды автоцистернами. Воду также можно получить в неограниченном количестве имея при себе тару», – такое сообщение распространила администрация Североуральского городского округа по соцсетям. На официальном сайте округа до сих пор последнее объявление – только о выдаче воды по паспортам.

«Неужели. Поняли что опозорились и исправили ситуацию. Молодцы», «Вот изначально надо было организовать круглосуточно автоцистерны с водой, в двух, трех точках и не было бы никаких проблем, и администрация бы отчиталась, без вранья по облТВ, и люди бы не паниковали», «Пока всё не будет предано огласке – никто не почешется. Так и надо разносить новости всегда», – такие комментарии появились в сообществе «Подслушано Североуральск».

Местные жители подтвердили: воду на самом деле выдают без документов. «С машины без ограничений, вроде, без паспорта. На вокзале обещали бутылированную, без паспорта, но воды не было», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Александр Брюханов. Ирина Гусева рассказала, что ее семья взяла в общей сумме 10 литров – также без документов.

К разбирательству в причинах и последствиях ЧП подключилась прокуратура – местным чиновникам грозит административка. «Прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования. В этих целях из органов контроля, администрации муниципалитета, АО «Севуралбокситруда» истребована соответствующая информация», – прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства. По информации прокуратуры, за сегодняшний день выдано 2400 пятилитровых бутылок воды. Причем выдавалось, сообщают в пресс-службе, по одной бутылке на жителя, а на городской площади воду выдают без ограничений.

Североуральск четыре дня назад остался без чистой питьевой воды из-за попадания грунтовых вод в водозаборную систему муниципалитета. Вчера в городе организовали подвоз воды. Причем выдавали строго при предъявлении паспорта и не более 2 литров в руки.

Североуральск, служба информации

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