Четвертый день без воды: Североуральску пообещали очистить воду еще через три дня

Североуральск четвертый день остается без воды, пригодной для питья. Сегодня горожанам обещают выдавать воду раз в час, без перебоев. В магазинах ценники на бутылированную воду растут на глазах. Прочистить систему водоснабжения должны в течение трех дней.

Сообщение о восстановлении водоснабжения появилось накануне на сайте городского округа. «Уважаемые жители Североуральского городского округа! Сообщаем вам оперативную обстановку по локализации провала русла реки Калья: работы по устранению аварийной ситуации ведутся согласно утвержденного плана. Срок окончания работ по плану 19 июля 2018 года. Далее в течение 3-х суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды. На 18:00 часов 18.07.18 имеется положительная динамика по улучшению качества воды», – такое сообщение опубликовала мэрия. К утру появились данные о «положительной динамике». Как оказалось, показатель цветности воды в городе 24,2 при норме 1,5, мутности – 20,9 при норме 20. Сколько времени займет проверка, не уточняется. Дозвониться до пресс-службы регионального Роспотребнадзора не удалось.

В соцсетях горожане обсуждают, где им брать воду. Подвоз организовали только со вчерашнего дня, но сразу же начались проблемы. Машина не смогла доехать вовремя, вместо часа дня воду подвезли только вечером. И, как известно, выдавали ее по 2 литра в руки строго по паспорту. «Воду подвезли, раздача будет раз в час, проблем таких, как вчера, сегодня не будет», – сообщили в ЕДДС Североуральска. С водой в магазинах тоже проблемы. В соцсетях люди пишут: если раньше пятилитровка стоила по 32 рубля, то к сегодняшнему утру уже более 50 руб. Люди уверены, что коммерсанты будут поднимать цены и дальше.

Добавим, в сообществах Североуральска ряд горожан напротив, говорят, что причин для паники нет – просто воду, которую раньше пили из крана, теперь надо фильтровать и кипятить. «Люди во многих городах вообще воду из-под крана для питья не используют в принципе. Даже в том же Краснотурьинске на воде налет, и только в Североуральске существует такая роскошь, как стаканчик воды из-под крана, которую не надо ни кипятить, ни фильтровать. Впервые за долгое время произошло такое, что нужно потерпеть неделю – все из этого сделали чуть ли не катастрофу», – пишет Ольга Тихонова в группе «Подслушано Североуральск».

Вероятно, в региональном правительстве проблемы целого города с водой катастрофой также не посчитали. На заседании правительства, которое проходит в эти минуты, глава области Евгений Куйвашев о проблемах Североуральска не обмолвился вообще.

Екатеринбург, служба информации

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