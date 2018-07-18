В Североуральске люди выстраиваются в очередь за питьевой водой – на всех не хватает (ФОТО)

Бесплатная раздача питьевой воды в Североуральске, где случилось ЧП в водозаборной системе, обернулась настоящим хаосом. Водовозки задержались в пути и прибыли в город только вечером. Люди несколько часов простояли в очередях, чтобы получить отмеренные администрацией 2 литра по паспорту. В некоторых пунктах бутылки с водой разошлись за считанные минуты.

Напомним, в жилых домах Североуральска и близлежащих поселков третий день из крана бежит грязная вода. Ее можно использовать для хозяйственных нужд, но пить нельзя. Проблема возникла в результате провала в русле реки Калья. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, для устранения аварии задействовано 78 человек и 24 единицы техники. По словам замглавы Североуральского ГО Владимира Паслера, специалисты СУБРа обещали завершить ремонтные работы в течение трех дней.

Мэрия анонсировала бесплатную раздачу бутилированной воды населению с 13.00 в семи пунктах выдачи. Но в итоге машины с водой прибыли на указанные места только к вечеру. Как сообщают горожане в паблике «Подслушано. Североуральск», люди несколько часов отстояли в очередях. У них брали паспортные данные и вносили в список, а потом, когда воду, наконец, привезли, выдавали пятилитровые бутыли под подпись. В администрации объяснили, что паспортные данные требуются для отчетности, так как вода закупалась на средства резервного фонда муниципалитета.

На одном из пунктов выдачи, около дома быта «Кедр», бутылки с водой закончились спустя несколько минут, сообщает местная газета «Наше слово». Ажиотаж царит и в магазинах, где ценники на пятилитровую тару с водой взлетели до 50 рублей. «Сейчас была в магазине. Такой хаос… даже противно смотреть. Трясутся, паки разрывают, воду хватают. Ужас просто», – пишет пользователь Наталья Оглобина.

Вечером на площадь Мира прибыла дополнительная цистерна, где жители могут получить воду на разлив в собственную тару. Администрация призывает жителей не нагнетать панику, но судя по гневным сообщениям в соцсетях, получается это плохо. Горожане возмущены тем, что глава Североуральска Василий Матюшенко находится в отпуске и не собирается его прерывать из-за сложившейся ситуации.

Фото с сайта МЧС

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 18.07.18

Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга. / Горизибрком Екатеринбурга зарегистрировал первых кандидатов в гордуму. / После ДТП с «бешеным трамваем» один пассажир находится в реанимации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»