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Пятница, 20 июля 2018, 10:02 мск

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Вода из реки больше не поступает в водозабор Североуральска

Восстановительные работы. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

В Североуральске, где вот уже несколько дней наблюдаются сильные перебои с водоснабжением, изолировали водозабор от грязной речной воды из русла Кальи. Местные коммунальщики начали промывку водопровода и хлорирование. Об этом сообщает пресс-служба областного минЖКХ.

Пока что воду местным жителям продолжают завозить автоцистернами и в бутылках. Напомним, накануне власти давали обещание, что чистая вода из-под кранов в домах города появится через три дня.

«Срок окончания работ по локализации провала русла реки Калья по плану 19 июля 2018 года. Далее в течение 3-х суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», – сообщали накануне в администрации Североуральска.

Напомним, город и близлежащие поселки остались без чистой воды после попадания грунтовых вод в водозаборную систему муниципалитета. Причиной стало обрушение бетонного русла реки Кальи, вызванное природными факторами. По данному факту разбирательство проводит местное управление СКР.

Екатеринбург, служба информации

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