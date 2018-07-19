Следственный комитет ищет виновников водного коллапса в Североуральске

В Североуральске проводится доследственная проверка, связанная с перебоями доставки питьевой воды населению. Правоохранители дадут оценку действиям местных чиновников в условиях ЧП.

Напомним, Североуральск и близлежащие поселки остались без чистой воды после попадания грунтовых вод в водозаборную систему муниципалитета. Причиной стала обрушение бетонного русла реки Калья, вызванного природными факторами. Власти муниципалитета организовали подвоз воды только вчера, но с большим опозданием, что спровоцировало панику у жителей. Кроме того, сначала людям выдавали только 2 литра на руки под запись паспортных данных. Спустя сутки, после резонанса, в город пригнали автоцистерны, и горожане смогли получить воду без ограничений.

Как сообщили в следственном управлении СКР, в рамках проверки будет дана правовая оценка тому, насколько своевременные, действенные и достаточные меры принимали должностные лица, чтобы предупредить ЧП с водой. Кроме того, следователи выяснят, насколько сотрудникам мэрии удалось минимизировать негативные последствия сложившейся ситуации.

Напомним, проверку также ведет прокуратура. Местным чиновникам грозит административная ответственность.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.07.18

Прокуратуру попросят разобраться с пылящимися на складе дефибрилляторами. / Против действующего депутата Григория Вихарева на выборах выступит «сильная женщина». / Екатеринбург ждет федеральных денег на развитие тренировочных баз, которые остались невостребованными во время ЧМ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»