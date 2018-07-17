Северный Урал остался без чистой воды: местных жителей просят не паниковать и не создавать ажиотажа

Север Среднего Урала остался без чистой питьевой воды – из крана здесь течет бурая жижа. Сразу несколько населенных пунктов – Североуральск, Калья, Третий Северный и Черемухово, где проживают десятки тысяч уральцев, оказались на грани водного коллапса.

Как сообщили агентству в Североуральске, проблема была вызвана попаданием грунтовых вод в водозаборную систему муниципалитета.

Между тем администрация Североуральского городского округа выступила с официальным обращением к местным жителям. Приводим текст полностью.

«Вчера 16.07.18 произошло загрязнение питьевой воды, которая поступает в город и на поселки (Калья, Третий Северный, Черёмухово).

На период проведения ремонтных работ водоснабжения просим холодную воду использовать исключительно в гигиенических целях! В приготовлении пищи использовать только бутилированную воду. В качестве временной меры можно использовать воду из родников после кипячения.

Родники:

• Родник «Лесной» у дороги в 3-х км от посёлка Сосьва

• Родник «Иван-да-Марья» в районе Североуральского завода «Железобетонных изделий»

• Родник «Таёжный» в прибрежной зоне озера Светлое

• Родник «Русалочья заводь» в районе дач Коноваловки

Администрацией Североуральского городского округа приняты меры по доставке воды питьевого качества до населения. Пункты выдачи питьевой воды будут сообщены дополнительно. Было проведено совещание с представителями бизнеса по поводу дополнительной поставки бутилированной воды на прилавки магазинов.

Силами МУП «Комэнергоресурс» под контролем Роспотребнадзора осуществляется постоянный контроль состояния воды в сетях, в том числе горячей воды.

Ситуация рассмотрена на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Разработан план мероприятий и введена повышенная готовность – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии со ст. 4.1 Закона о ЧС.

В связи со сложившейся ситуацией с холодной водой призываем жителей Североуральского городского округа не паниковать, не создавать ажиотаж, оказать помощь людям старшего поколения и маломобильным гражданам в приобретении и доставке питьевой воды».

Проблему местные власти обещают решить в ближайшие три дня.

Екатеринбург, служба информации

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