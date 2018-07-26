Депутаты Среднеуральска сорвали кворум, наплевав на бюджет и борьбу с коррупцией

Заседание городской думы Среднеуральска, на котором должны были рассмотреть сразу несколько важных вопросов, не состоялось.

Как рассказала РИА «Новый День» вице-спикер Наталья Коробицына, не удалось собрать кворум – пришли только 5 депутатов из 15. Напомним, одним из вопросов повестки дня должен был стать вопрос о досрочном прекращении депутата Владимира Черноусова, который был председателем думы в предыдущих двух созывах – его уличили в предоставлении неполных сведений о доходах. Кроме того, депутаты должны были рассмотреть отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год и поправки в бюджет 2018 года. Теперь придется назначать еще одно заседание.

Напомним, в думе Среднеуральска уже давно нет единодушия. Ряд депутатов хотел бы отправить в отставку председателя Андрея Касьяненко, а тот, в свою очередь – их. В результате противостояния на заседаниях периодически отсутствует кворум.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 26.07.18

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