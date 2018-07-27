В Свердловской области горят леса возле трех поселков

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение из-за сильной пожарной опасности: число лесных пожаров растет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на сегодняшнее утро леса в регионе горели в трех местах. В пяти километрах от поселка Нейво-Шайтанский (Алапаевский ГО) лес горит на площади 1,2 га. Два пожара действуют со вчерашнего дня. Три гектара леса горят в Березовском районе, в 2 км от поселка Солнечный. Еще один лесной пожар – в 25 километрах от поселка Гари. Лес горит на площади три гектара. Причиной всех трех пожаров МЧС называет местное население. Сегодня в Свердловской области из-за сухой и жаркой погоды объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Свердловская область, служба информации

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