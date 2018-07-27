В Екатеринбурге снесут частные постройки «сталинской эпохи» по программе реновации

Вице-мэр по вопросам капстроительства Екатеринбурга Анатолий Белышев заявил о подготовке программы реновации жилья в уральской столице. В первую очередь под снос пойдут ветхие бараки, построенные в 30-50-х годах прошлого года.

По словам чиновника, реновация выбрана основным принципом развития Екатеринбурга. Согласно новому Генплану-2035 уральская столица по-прежнему останется компактным городом-миллионником.

«Существующий жилой фонд Екатеринбурга – более 37 миллионов квадратных метров, из них естественный износ составляет 1 процент. Сегодня порядка 2,5% жилого фонда изношены близко к 75% – это около 800 тысяч «квадратов». Это разные районы, в основном разговор идет о многоквартирном жилье, хотя мы понимаем, что сюда входят и районы, в которых есть индивидуальное жилье 30-40-50-х годов постройки прошлого века, поэтому мы в приоритетном порядке рассматриваем такие дома для обновления жилого фонда. Вообще стратегия пространственного развития Екатеринбурга говорит о том, что мы за высокоэффективное использование территории», – рассказал Алексей Белышев в эфире телеканала АТН.

Напомним, программа реновации была запущена в Москве летом прошлого года и вызвала серьезные протесты горожан. Несмотря на это, федеральные власти решили распространить этот опыт на другие города-миллионники. О том, что Екатеринбург попал в этот список, сообщал зимой экс-министр строительства России Михаил Мень.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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