На екатеринбургских выборах зафиксирован первый отказ в регистрации кандидату в депутаты

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, на выборы не попадет кандидат-самовыдвиженец Роман Дубов, 1979 года рождения, председатель правления ТСЖ «ЖК «Аврора», беспартийный.

Дубов сдал в избирком 323 подписи избирателей, из которых комиссия признала недостоверными 50, или более 15%. На этом основании кандидату было отказано в регистрации.

Напомним, на этой неделе продолжится регистрация кандидатов в депутаты гордумы. Из 144 претендентов на победу в одномандатных округах, уведомивших комиссию о своем выдвижении, необходимые документы представили только 127. Из них на сегодняшнее утро зарегистрированы 73 кандидата, документы остальных пока находятся на рассмотрении. Решения о регистрации либо отказе в ней по всем кандидатам должны быть приняты не позднее конца этой недели.

Екатеринбург, служба информации

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