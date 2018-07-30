Конкурсные собеседования с кандидатами в мэры Екатеринбурга будут транслировать в интернете

Конкурсные собеседования с претендентами на пост главы Екатеринбурга пройдут в открытом режиме. На сайте городской думы будет организована интернет-трансляция в течение трех дней – 1, 2 и 3 августа. Напомним, кандидаты в мэры будут выступать в алфавитном порядке. Вероятно, два главных конкурента в этой кампании – свердловский вице-губернатор Александр Высокинский и вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко – представят свои презентации в разные дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что конкурсная комиссия примет решение о формате собеседований в самом начале заседания, то есть в 9 часов утра 1 августа. Но как сообщил источник агентства в мэрии, с членами комиссии уже достигнута предварительная договоренность о трансляции, а все технические вопросы улажены с аппаратом городской думы.

Напомним, в конкурсе участвует 21 кандидат. На прошлой неделе комиссия допустила до собеседований только 16 претендентов. Еще пять кандидатов в срок до вечера 31 июля должны донести недостающие документы. По данным РИА «Новый День», на сегодняшний день только журналист Антон Дербенев не сдал справку об отсутствии судимости. «Справка выдается через сайт Госуслуги. А заявку на ее получение я оформил в день подачи документов в избирком, а готова она будет только через 30 дней. Срок в срок ну никак не входит», – объяснил ситуацию Дербенев на своей странице в Фейсбуке.

До проведения собеседований комиссия примет решение о регистрации кандидатов. Далее конкурс на пост главы Екатеринбурга будет проходить следующим образом: 1 и 2 августа комиссия заслушивает по семь кандидатов, в третий – всех оставшихся. По регламенту, каждый участник конкурса в течение 15 минут должен представить свое видение развития Екатеринбурга, а также выдержать экзамен на знание законов и правовых актов. Все собеседования будут проводиться в небольшом кабинете №459 на четвертом этаже администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

Екатеринбург ждет отключение горячей воды. / Центробанк насчитал на Урале рекордно низкую инфляцию. / Избирком Екатеринбурга зарегистрировал еще три партийных списка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»