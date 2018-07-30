Массовые митинги и «атака» на депутатов-единороссов – готовится новый виток акций против пенсионной реформы

Политические партии, выступающие против повышения пенсионного возраста, не намерены останавливаться после всероссийского митинга 28 июля. Они планируют продолжить в той или форме протестовать против проекта реформы.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат заксо от КПРФ Александр Ладыгин, коммунисты собираются проводить новые митинги с теми же требованиями, что и в субботу. «Необходимо показать правительству через массовые выступления, что народ резко против этой реформы», – заявил он.

Подобный же ответ дал председатель свердловского отделения Партии пенсионеров за справедливость Евгений Зяблицев. «Мы проводим встречи с населением во дворах, где разъясняем, что эта реформа направлена против граждан. Митинги тоже будут, заявки собираемся подавать на этой неделе. За реакцией населения внимательно следят в администрации президента, если протесты будут массовыми, президент пойдет на смягчение реформы, об этом уже многие говорят», – считает он.

«Яблоко» в ближайшее время начнет собирать в Екатеринбурге подписи противников повышения пенсионного возраста. Как рассказал член федерального совета партии Максим Петлин, в отделении рассчитывают собрать не меньше 10 тысяч автографов екатеринбуржцев, которые потом будут отправлены в Госдуму.

«Левый фронт» предлагает в первую очередь выразить свое негодование депутатам заксобрания и Госдумы, которые поддержали законопроект в первом чтении. «Мы призываем массово всем вместе писать обращения этим депутатам и выражать свой протест и недоверие, требовать сложения с себя депутатских полномочий, как действующих во вред интересам избирателей», – заявил лидер свердловских «левых» Константин Анисимов. В паблике движения выложен примерный образец письма, которое предлагается отправить народным избранникам.

Добавим, что посмотреть депутатам в глаза лично удастся нескоро. И заксобрание, и Госдума сейчас на каникулах, депутаты разъехались по отпускам. Ожидается, что региональная неделя у депутатов Госдумы пройдет в первых числах сентября.

Напомним, в субботу в Екатеринбурге прошел шеститысячный митинг против повышения пенсионного возраста. Его организовали КПРФ, но к акции присоединились и другие политические движения. Люди заполонили всю площадь, прятались от 30 градусной жары в тени «Черного тюльпана».

Митинг против пенсионной реформы в Екатеринбурге

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

Конкурсные собеседования с кандидатами в мэры Екатеринбурга будут транслировать в интернете. / Екатеринбург ждет отключение горячей воды. / Центробанк насчитал на Урале рекордно низкую инфляцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»