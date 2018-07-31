Минспорта и МУГИСО будут отвечать за наследие ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Свердловской области определены ведомства, ответственные за сохранность и эксплуатацию объектов наследия чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

Согласно распоряжению регионального правительства, министерство спорта будет отвечать за взаимодействие и координацию эффективного использования спортивной инфраструктуры. Напомним, в уральской столице специально к мундиалю были подготовлены тренировочные площадки «Калининец», СК «Урал» и «Ермак», которые в итоге достались детско-юношеским спортивным школам.

Кроме того, минспорта будет курировать распределение временных трибун, демонтированных с Центрального стадиона. По предварительным данным, этот процесс начнется не ранее 2019 года. В документе указано, что региональный минфин должен рассмотреть вопрос о выделении средств из областного бюджета на финансирование мероприятий по приему, сохранности и передаче разборных трибун.

Ответственным за передачу Центрального стадиона в собственность Свердловской области назначено министерство по управлению госимуществом.

Также отмечается, что минспорта будет готовить проектно-сметную документацию для строительства общежития для спортсменов на базе «Уральской футбольной академии», расположенной на Уралмаше. Там же 1 сентября откроется региональный центр футболистов.

Контролировать исполнение распоряжение правительства будет свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

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