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Вторник, 31 июля 2018, 10:41 мск

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Мэрию Первоуральска заставили принять на баланс ветхую усадьбу XIX века

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Свердловский облсуд оставил в силе решение первоуральского суда, который обязал городскую администрацию принять в муниципальную собственность старинную усадьбу и обеспечить ее сохранность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, речь идет о сохранности единственной в Первоуральске усадьбы XIX века, расположенной на улице Ленина, 65. Еще в 1987 году она была признана объектом культурного наследия регионального значения. Раньше дом был жилым, но потом старые хозяева умерли, не оставив наследников. Дом стал разрушаться, и в конечном итоге может исчезнуть совсем. Передача его в муниципальную собственность позволит потребовать у мэрии обеспечения сохранности старинной усадьбы. Городская прокуратура обратилась в суд, несколько месяцев назад суд ее требования удовлетворил.

Однако мэрия Первоуральска с решением первой инстанции не согласилась. Ее представители указали в апелляционной жалобе, что дом не пригоден для проживания и не является жилым помещением. По их мнению, его следовало передать в порядке наследования в собственность Российской Федерации. Но Свердловский областной суд решение городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Первоуральск, служба информации

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