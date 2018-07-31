Мэрию Первоуральска заставили принять на баланс ветхую усадьбу XIX века

Свердловский облсуд оставил в силе решение первоуральского суда, который обязал городскую администрацию принять в муниципальную собственность старинную усадьбу и обеспечить ее сохранность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, речь идет о сохранности единственной в Первоуральске усадьбы XIX века, расположенной на улице Ленина, 65. Еще в 1987 году она была признана объектом культурного наследия регионального значения. Раньше дом был жилым, но потом старые хозяева умерли, не оставив наследников. Дом стал разрушаться, и в конечном итоге может исчезнуть совсем. Передача его в муниципальную собственность позволит потребовать у мэрии обеспечения сохранности старинной усадьбы. Городская прокуратура обратилась в суд, несколько месяцев назад суд ее требования удовлетворил.

Однако мэрия Первоуральска с решением первой инстанции не согласилась. Ее представители указали в апелляционной жалобе, что дом не пригоден для проживания и не является жилым помещением. По их мнению, его следовало передать в порядке наследования в собственность Российской Федерации. Но Свердловский областной суд решение городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 31.07.18

Минспорта и МУГИСО будут отвечать за наследие ЧМ-2018 в Екатеринбурге. / «Попалась бабка на продаже пирожков – продавай корову»: эксперт о новой инициативе «Единой России». / РЭК получила новые полномочия в связи с «мусорной реформой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»