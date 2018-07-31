Высокинский против Кожемяко, опальный депутат-единоросс и массажист – завтра конкурсная комиссия заслушает первую «семерку» кандидатов в мэры Екатеринбурга

С 1 августа в Екатеринбурге начинается второй этап «конкурсных выборов» главы города. В течение трех дней кандидаты будут выступать с презентацией своих программ перед конкурсной комиссией, которая отберет самых достойных для представления городской думе. Горожане смогут поучаствовать в процессе лишь заочно – индивидуальные собеседования с претендентами на пост мэра будут транслировать на сайте ЕГД. Ожидается, что решение об этом будет принято завтра в 9 часов утра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 августа комиссия заслушает следующих кандидатов: юрист Надежда Абакумова, депутат Госдумы Андрей Альшевских, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, специалист по массажу в ООО «Методика» Сергей Зацарный, замдиректора общества «Кулинар» Юрий Зименко, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Участники конкурса будут вызываться в кабинет №459 по очереди.

Каждому претенденту дается на выступление до 15 минут. За это время он должен кратко изложить свое видение развития Екатеринбурга и пути решения социально-экономических проблем города. После комиссия задает уточняющие вопросы, чтобы оценить уровень знаний кандидата.

В четверг, 2 августа, индивидуальные собеседования пройдут: профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров, общественница Лариса Ладушкина, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин Проэкс» Евгений Лоскутов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков, урбанист Дмитрий Москвин, начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин и руководитель НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) Аркадий Халявин.

На 3 августа определены пока только два кандидата – директор ООО УК «Бизнес-центр «Посадская, 21» Александр Чувакин и директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков. Однако конкурсная комиссия может допустить к собеседованию еще несколько кандидатов, которые успели сдать недостающие документы. По данным РИА «Новый День», это юрист Андрей Еланцев, доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, гендиректор туристической компании «Урал Лайн» Елена Лузина и директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала» Валерий Хаданович. Таким образом, общее число кандидатов в мэры может увеличиться до 20 человек.

Отметим, что по итогам собеседований конкурсная комиссия напишет рекомендации по каждому кандидату. Окончательный «шорт-лист» будет определен 29 августа. Согласно регламенту конкурса, депутатам может быть представлено не менее двух участников конкурса. Но как объяснял ранее секретарь комиссии Илья Захаров, до голосования в думе могут быть допущены все кандидаты, прошедшие тур собеседований – в этом случае решающую роль будет играть вердикт комиссии о «годности» того или иного претендента на пост главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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