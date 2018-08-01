На пост главы Качканара претендуют четыре человека

В Качканаре завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате думы, участвовать в конкурсе планируют четыре человека. Их имен специалист аппарата назвать не захотел, ссылаясь на положение о конкурсе, принятое гордумой.

Тем не менее, местные жители уверены, что уже знают имя будущего главы: вероятнее всего, им станет нынешний врио главы города Андрей Ярославцев, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Качканарского городского округа по экономике и стратегическому развитию, выходец из Евраз-Холдинга. В пользу этой версии говорит и то, что две недели назад ему уступил свое место предыдущий врио главы города – первый замглавы Василий Румянцев, который занял мэрский кабинет сразу после ухода Сергея Набоких в областное правительство. На внеочередном заседании гордумы 13 июля депутаты одобрили назначение Ярославцева.

На протяжении всего августа конкурсная комиссия будет проверять документы кандидатов, а в середине сентября даст рекомендации гордуме. Отметим, что это будет уже другая дума: 9 сентября качканарцы, так же, как и екатеринбуржцы, выберут себе муниципальных депутатов.

Напомним, прежний мэр Качканара Сергей Набоких с 3 июля приступил к обязанностям заместителя министра спорта Свердловской области. После его ухода Качканар временно возглавил Василий Румянцев, занимавший до этого должного первого зама главы городского округа.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 01.08.18

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