В Качканаре стартовал прием документов от кандидатов в мэры

В Качканаре начался прием документов на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской думы, вчера состоялось первое заседание конкурсной комиссии, на котором было избрано ее руководство. Комиссию возглавил председатель общественной организации «Совет ветеранов Евраз КГОК» Анатолий Калугин. Заместителем председателя комиссии стал представитель губернатора – управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин.

В положении о конкурсе сообщается, что возрастного ограничения для участников нет. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с высшим образованием и профессиональными навыками в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, профессиональных навыков руководящей работы. Прием документов продлится до 31 июля.

Напомним, прежний мэр Качканара Сергей Набоких с 3 июля приступил к обязанностям заместителя министра спорта Свердловской области. После его ухода Качканар временно возглавил Василий Румянцев, занимавший до этого должного первого зама главы городского округа.

Качканар, служба информации

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