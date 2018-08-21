Вооруженные ножами хулиганы в масках напали на агитационный куб кандидата в гордуму Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга неизвестные испортили агитационный куб одного из кандидатов от КПРФ в городскую думу.

Нападение произошло возле торгового центра «Парк Хаус», где участник избирательной кампании Никита Кутейников организовал сбор подписей против пенсионной реформы.

Как сообщил в Фейсбуке сам Кутейников, куб испортили «двое неизвестных в масках». Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев добавил, что хулиганы были вооружены ножами и порезали агитацию. Сам кандидат остался невредимым и вызвал на место полицейских, чтобы описать приметы нападавших.

Напомним, предвыборная борьба в Екатеринбурге сопровождается потоком сообщений об избиениях участников кампании и порче их имущества. Ранее еще один кандидат от КПРФ Андрей Хабаров жаловался на то, что ему разбили автомобиль. На сайте администрации города вчера появилась «карта правонарушений в период выборов», где обозначены точки нападений, но в списке жертв пока значатся только кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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