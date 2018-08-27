В Каменском районе запущена процедура импичмента (ФОТО)

Избирком Каменского района зарегистрировал инициативную группу по отзыву главы муниципалитета Сергея Белоусова.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель инициативной группы Сергей Барсуков, в течение ближайшего месяца активисты будут собирать подписи каменцев, желающих отправить мэра в отставку. Если им удастся собрать подписи более 5% избирателей (это около 1200 человек), то вопрос об отставке Белоусова будет внесен на рассмотрение районной думы. Теоретически депутаты могут его отклонить, но, по мнению инициаторов опроса, велика вероятность, что и в думе деятельностью мэра недовольны.

Напомним, в Каменском районе прошлой зимой то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть. Глава района Сергей Белоусов на обращения граждан не реагирует, поэтому они и инициировали процедуру отрешения его от власти.

Каменский район, служба информации

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