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Понедельник, 27 августа 2018, 08:57 мск

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В Каменском районе запущена процедура импичмента (ФОТО)

Фото предоставлено Сергеем Барсуковым

Избирком Каменского района зарегистрировал инициативную группу по отзыву главы муниципалитета Сергея Белоусова.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель инициативной группы Сергей Барсуков, в течение ближайшего месяца активисты будут собирать подписи каменцев, желающих отправить мэра в отставку. Если им удастся собрать подписи более 5% избирателей (это около 1200 человек), то вопрос об отставке Белоусова будет внесен на рассмотрение районной думы. Теоретически депутаты могут его отклонить, но, по мнению инициаторов опроса, велика вероятность, что и в думе деятельностью мэра недовольны.

Напомним, в Каменском районе прошлой зимой то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть. Глава района Сергей Белоусов на обращения граждан не реагирует, поэтому они и инициировали процедуру отрешения его от власти.

Каменский район, служба информации

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