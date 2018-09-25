Жители Каменского района сдали в избирком 3 500 подписей за отзыв главы

Инициативная группа, выступающая за досрочное прекращение полномочий главы Каменского района Сергея Белоусова, сдала в районный избирком подписи своих единомышленников.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель группы, независимый юрист Сергей Барсуков, членам инициативной группы удалось собрать более 3 500 подписей при необходимом количестве 1 275. У избирательной комиссии есть ровно 10 дней для проверки правильности поданных документов. В случае принятия положительного решения избирательной комиссией документы попадут в районную думу, которая должна будет рассмотреть вопрос о проведении референдума по отзыву непопулярного у жителей главы района.

Напомним, в Каменском районе прошлой зимой то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть. Главу района Сергея Белоусова граждане обвиняют в том, что на их жалобы не реагирует, поэтому они и инициировали процедуру отрешения его от власти.

Каменский район, служба информации

Каменский район. Другие новости 25.09.18

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