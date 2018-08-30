Жители Каменского района шокированы известием о росте инвестпривлекательности округа

В Свердловской области составлен очередной ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самой большой неожиданностью этого года стал Каменский городской округ, который внезапно переместился с 58 места на 21 место. Глава района Сергей Белоусов, приглашенный на заседание правительства, рассказал, что в его территории создан совет по инвестициям, утвержден план его работы, ведется пропаганда занятия бизнесом среди населения. Основной сектор экономики, на развитие которого делает ставку округ, – сельское хозяйство.

Между тем жители района очень удивлены сообщением о бурном росте экономики на своей малой родине. «Хорошо живут только три предприятия – отделение птицефабрики Свердловской в Сосновском, производитель молока ПАО «Каменское» в селе Позариха и завод по производству железобетонных плит в селе Колчедан. Но это все старые предприятия, филиалы крупных компаний. Ну и крестьянское хозяйство жены самого Белоусова. Никаких новых предприятий не открывается, работы в районе нет, люди спиваются, сходят с ума. Работают вахтовым методом – ездят либо в Екатеринбург, либо в Каменск-Уральский», – рассказал председатель совета Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Сергей Барсуков.

Напомним, отношения с населением округа у главы муниципалитета не сложились. На прошлой неделе избирком Каменского района зарегистрировал инициативную группу по его отзыву. В течение ближайшего месяца активисты будут собирать подписи каменцев, желающих отправить мэра в отставку. Если им удастся собрать подписи более 5% избирателей (это около 1200 человек), то вопрос об отставке Сергея Белоусова будет внесен на рассмотрение районной думы. Теоретически депутаты могут его отклонить. В этом случае каменцы готовы выйти на улицы. Как уже сообщал «Новый День», наиболее плачевная ситуация в Каменском районе сложилась в сфере ЖКХ. Прошлой зимой там то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть.

Добавим, что возглавил рейтинг инвестпривлекательности в этом году Новоуральск, сместив с первого места Заречный. По словам мэра этого города Александра Баранова, только в прошлом году на территории города было реализовано 25 инвестиционных проектов. Правда, большинство из них дало лишь несколько десятков рабочих мест. «Стабильная занятость в городе обеспечена за счёт Росатома и муниципальных организаций», – откровенно признал Баранов.

Покинули двадцатку лучших в этом году шесть городов – Сухой Лог, Алапаевск, Нижнетуринский городской округ, Заречный, Асбест, Сысерть.

Каменский район, служба информации

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