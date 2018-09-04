Начинается очередная битва за Дегтярск: Куйвашев усилил конкурсную комиссию

Завтра в Дегтярске состоится первый этап очередного конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель городской думы Ольга Хисамова, в этот раз на конкурс заявились 12 участников, в том числе и. о. главы Дегтярска Игорь Бусахин. Среди претендентов есть жители не только Дегтярска, но и Ревды, и Первоуральска, и Полевского, и даже Екатеринбурга. Но их полный список гордума пока не публикует. «Список участников будет опубликован по итогам первого этапа конкурса. В прошлый раз у нас были неприятности с некоторыми участниками – мы опубликовали список еще до первого этапа, а они заявили, что не давали разрешения на разглашение персональных данных», – пояснила Хисамова.

Добавим, что сегодня «Областная газета» опубликовала распоряжение губернатора Евгения Куйвашева, которым он внес изменения в свою половину конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры Дегтярска. Вместо замдиректора департамента кадровой политики губернатора и правительства Татьяны Даниловой оценивать претендентов на кресло главы Дегтярска поедет первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев.

Вероятно, такое усиление комиссии связано с тем, что эпопея с конкурсом по избранию главы Дегтярска тянется уже не первый год. Сейчас муниципалитетом в статусе и. о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя срок его полномочий истек почти три года назад – в октябре 2015 года. В 2016 году был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017 он был признан несостоявшимся. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. Осенью 2017 года Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса, и она решила, что в финал вышли Кузнецова и Васильева. 19 января 2018 года состоялось голосование за Васильеву и Кузнецову, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов. В июле гордума объявила новый конкурс.

Дегтярск, Евгения Вирачева

Дегтярск. Другие новости 04.09.18

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