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Среда, 12 сентября 2018, 14:12 мск

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Во второй тур конкурса по отбору главы Дегтярска прошли все 12 участников

Ко второму туру конкурса по отбору кандидатов на должность главы Дегтярска допущены все 12 участников.

Как сообщили РИА «Новый День» в гордуме, второй тур состоится 19 сентября в 10 часов утра. Так решил председатель конкурсной комиссии – первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Среди участников конкурса – действующий и.о. главы Игорь Бусахин, полномочия которого теоретически истекли еще три года назад. Кроме того, на пост претендует участник одного из предыдущих конкурсов – гендиректор Дегтярского машзавода Валерий Малыгин. Финалистки прошлого конкурса, сотрудница администрации Дегтярска Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева, в этот раз в конкурсе не участвуют.

Напомним, эпопея с конкурсом по избранию главы Дегтярска тянется уже не первый год. Сейчас муниципалитетом в статусе и. о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя срок его полномочий истек почти три года назад – в октябре 2015 года. В 2016 году был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017 он был признан несостоявшимся. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. Осенью 2017 года Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса, и она решила, что в финал вышли Кузнецова и Васильева. 19 января 2018 года состоялось голосование за Васильеву и Кузнецову, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов. В июле гордума объявила новый конкурс.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 12.09.18

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