Протеже Тунгусова остался вторым человеком в «сером доме», три вице-мэра – ушли

Администрация Екатеринбурга сегодня представила официальную информацию по кадровым изменениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель главы Алексей Кожемяко, которого бывший руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов рассчитывал сделать преемником Александра Якоба, останется в своей прежней должности.

Также в мэрии подтвердили, что свои посты покинули три замглавы администрации: по вопросам организации управления Вадим Дударенко, по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и главный идеолог ратуши Сергей Тушин. О новых назначениях мэрия обещает начать информировать уже завтра.

Напомним, ранее уволился замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Его место занял Алексей Бирюлин.

Сергей Тушин и Вадим Дударенко – одни из долгожителей мэрии, работавшие еще с первым главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Тушин работал на различных должностях в городской администрации с 1995 года, Дударенко – с 2002 года.

Кадровые перестановки в мэрии начались после того, как в сентябре Александра Якоба на посту главы администрации сменил бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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